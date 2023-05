Napoli-Inter, Inzaghi prepara 6 cambi: probabile formazione − CdS

Tra due giorni ci sarà Napoli-Inter, match valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Inzaghi pronto a fare il suo turnover scientifico. Rispetto all’undici col Milan attesi sei cambi dal 1′

PROBABILE − Verso Napoli-Inter, match molto importante in chiave Champions League. Inzaghi pronto a stravolgere nuovamente la squadra con il suo turnover ragionato. In difesa dovrebbe rivedersi sia D’Ambrosio che de Vrij, per far rifiatare Darmian e Bastoni. Sarà Acerbi il braccetto di sinistra. Anche nei cinque a centrocampo due novità: fuori ovviamente Mkhitaryan per infortunio, dentro Brozovic con Calhanoglu mezzala, e Gosens per Dimarco. In attacco, nuovo tandem con Lukaku. La probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.