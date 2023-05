Napoli-Inter, Spalletti con la squadra tipo. Osimhen recupera − CdS

Sarà un Napoli in formato campione d’Italia quello che sfiderà l’Inter domenica pomeriggio alle 18. Ci sarà anche Osimhen, che ha recuperato dalla febbre

SQUADRA TIPO − L’Inter sfiderà il Napoli al Maradona domenica pomeriggio. Sfida importante che arriva a pochi giorni dalla finale di Champions League conquistata e da una finale di Coppa Italia da vincere. Luciano Spalletti preparerà l’undici tipo per sfidare la sua ex squadra, che all’andata lo ha battuto. Ci sarà Osimhen al centro dell’attacco. Il nigeriano sfiderà in uno scontro personale Lautaro Martinez per lo scettro di capocannoniere (23 contro 20). In difesa ritornano i due centrali titolari, Kim e Rrahmani, mentre sulle corsie riecco capitan Di Lorenzo. Dentro anche Zielinski così come Kvaratskhelia.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Giordano