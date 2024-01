Napoli-Inter, Inzaghi ne cambia uno! La probabile formazione – SM

Napoli-Inter andrà in scena questa sera alle 20: in palio la Supercoppa Italiana 23/24. Inzaghi, secondo SportMediaset, dovrebbe cambiare un solo uomo rispetto all’undici sceso in campo con la Lazio

DUBBIO – Napoli-Inter, in programma questa sera alle 20 vale il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Inzaghi, dovrebbe effettuare un solo cambio rispetto all’undici che venerdì sera ha battuto la la Lazio per 3-0. Secondo quanto riferito da SportMediaset il tecnico dovrebbe rinunciare a Bastoni, fermato da alcuni problemi fisici alla vigilia: al posto del difensore ci sara de Vrij, con Acerbi spostato nel ruolo di ‘braccetto’ di sinistra. Calhanoglu ha smaltito i problemi fisici e sarà regolarmente in cabina di regia. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi