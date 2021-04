Napoli-Inter, Conte col dubbio esterno: in tre per una maglia – SM

Napoli-Inter si avvicina. La squadra di Conte vuole proseguire la rincorsa allo scudetto. Per il tecnico nerazzurro dubbi sull’esterno: in tre per una maglia. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Napoli-Inter è in programma domenica alle 20:45. La squadra di Conte, in vista della trasferta al “Diego Maradona”, ritrova una pedina fondamentale: Barella, scontata la giornata di squalifica, tornerà al centro del campo, assieme a Brozovic ed Eriksen. I principali dubbi del tecnico riguardano chi impiegare sulla corsia di sinistra: Perisic è recuperato e si candida per una maglia da titolare, insidiato però da Young, autore di buone prestazioni durante la sua degenza e, soprattutto Darmian, match-winner contro il Cagliari. Saranno decisivi i prossimi allenamenti.