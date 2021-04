Tecca: «Inter, numeri testimoniano crescita della squadra. Un rimpianto»

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter, impegnata domenica sul campo del Napoli. Una battuta, inoltre, sul duello tra Fabian Ruiz e Barella

RIMPIANTO – Massimo Tecca analizza il momento dell’Inter, impegnata domenica sul campo del Napoli. Un focus, inoltre, sul duello tra Barella e Fabian Ruiz, elementi fondamentali delle due formazioni: «Barella e Fabian Ruiz? Più decisivo il nerazzurro, più presente negli inserimenti. Ha anche un rendimento più continuo, ha vissuto una stagione in crescendo. Inter? I numeri testimoniano la crescita di questa squadra. C’è il rimpianto di non vederla più in Champions League. Ma sta marciando decisa verso lo scudetto».