Rincon: «Pink Bari, gara difficile. Milan? Questo nostro obiettivo principale»

Yoreli Rincon, trequartista dell’Inter Women, ha parlato di molti temi, tra cui la sosta, la partita contro la Pink Bari e la gara di Coppa Italia contro il Milan

SOSTA – Queste le parole ai microfoni di “Inter Tv” da parte di Yoreli Rincon, trequartista dell’Inter Women, a seguito della sosta. «Penso che spesso la sosta possa essere positiva. Abbiamo avuto il tempo di analizzare gli errori che abbiamo commesso per poterli così correggere. Chi è rimasto ha potuto svolgere un lavoro più aerobico, tattico. Penso che questo pausa giovi a tutte le squadre. A noi, in particolare, può aiutare molto dal punto di vista psicologico e per il fatto che abbiamo potuto lavorare molto. Però, certo, manca la competizione. Non vedo l’ora che arrivi il weekend per poter scendere in campo».

PINK BARI – Rincon sulla trasferta contro la Pink Bari, ultima in classifica. «Sì, tutte le squadre che giocano in casa ci tengono a far bene, a difendere il proprio terreno di gioco. Non sarà una partita semplice, anzi, sarà molto complicata. Ma siamo pronte, stiamo lavorando bene. A volte i risultati non sono subito evidenti, ma credo che ora si veda di più il lavoro che abbiamo fatto, giochiamo un bel calcio. La gara contro la Pink Bari sarà molto importante per darci fiducia e affrontare al meglio il futuro».

OBIETTIVI – Rincon sugli obiettivi per questa fine di stagione. «Dobbiamo continuare a mantenere questi ritmi e a giocare il calcio che stiamo esprimendo ora. Dobbiamo migliorare e continuare a fare dei passi in avanti. In queste cinque partite vogliamo cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibile e finire questa stagione al meglio».

COPPA ITALIA – Rincon sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan dopo averlo battuto nella gara di andata. «Io dico sempre che tutte le partite sono difficili. Con il Milan abbiamo giocato spesso e ogni partita è stata diversa dall’altra. Loro giocheranno in casa e vorranno vincere, ma noi voglia,o raggiungere la finale di Coppa Italia, è il nostro obiettivo principale al momento. Abbiamo la squadra giusta per farli, ci sono tutte le condizioni per fare risultato in casa loro. Ma ci sono ancora due settimane prima di questa partita, abbiamo tempo per prepararla. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di sabato per portare a casa i tre punti».

Fonte: Inter Tv