Moratti: «Fossi all’Inter prenderei Spalletti non Mourinho. Argentina, legato»

Moratti ha parlato di Mourinho e Spalletti, un tempo allenatori dell’Inter. L’ex presidente nerazzurro ha poi risposto alla domanda sulla preferenza tra Argentina o Belgio

NESSUN DUBBIO − L’ex presidente, Massimo Moratti, intervenuto su Radio Kiss Kiss ha risposto alla domanda su chi riprenderebbe se fosse ancora patron nerazzurro: «Spalletti o Mourinho? Per stima e conoscenza, per me José rimarrebbe sempre la sicurezza. Sotto un aspetto di novità, però, prenderei Spalletti per il quale nutro una grande ammirazione e che sicuramente riuscirebbe a far bene. Ecco, se fossi ancora presidente dell’Inter, sceglierei sempre Spalletti. Lukaku e Lautaro Martinez nel Belgio e nell’Argentina. Per chi fa il tifo? Sono sicuramente più legato all’Argentina, pensando a tutti quelli che sono passati per l’Inter».