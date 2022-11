Djidji, l’idea dell’Inter per giugno! Contatti con l’agente: la richiesta − SM

L’Inter lavora già per giugno con l’obiettivo di puntella la rosa con giocatori a parametro zero. Tra questi rientra Djidji del Torino. Il giocatore ha già fatto sapere, tramite il proprio agente, le condizioni relative alla parte economica

IDEA − Levy Koffi Djidji è il nome nuovo per l’Inter. Confermate anche da Sport Mediaset, le indiscrezioni apparse questa mattina su Tuttosport (vedi articolo). Il difensore ivoriano andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Il rinnovo col Torino non sembra all’orizzonte, l’Inter ci sta dunque pensando seriamente. Il club ha già avanzato i primi contatti con l’intermediario Paolo Busardò. Agente che la stessa società nerazzurra conosce molto bene dopo la lunga trattativa per Gleison Bremer in estate. La richiesta del giocatore è di un triennale a 1,5/2 milioni di euro a stagione.