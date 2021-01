Milan-Juventus a rischio rinvio? L’ASL di Torino può “emulare” quella di Napoli

Condividi questo articolo

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Milan-Juventus è in programma domani alle ore 20.45, con l’Inter spettatrice interessata, ma occhio perché c’è una possibilità che non si giochi. Dopo le positività di Alex Sandro e Cuadrado (vedi articolo) c’è il rischio che l’ASL di Torino faccia come quella di Napoli tre mesi fa e blocchi la trasferta.

TUTTO BLOCCATO? – La Juventus non avrà Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado nel caso in cui si dovesse giocare domani col Milan. Il condizionale ora è d’obbligo: i bianconeri sono ancora a Torino e ci rimarranno fino a domani mattina, quando saranno svolti nuovi test. Secondo quanto segnala “Sport Mediaset”, nel caso in cui dovessero esserci nuovi positivi al Coronavirus l’ASL di Torino potrebbe bloccare la trasferta della squadra allenata da Andrea Pirlo. Altrimenti via libera e partenza, con Milan-Juventus in programma alle ore 20.45. C’è quindi uno scenario che ripeterebbe quanto successo con Juventus-Napoli di tre mesi fa, partita ancora non disputata. Lì fu l’ASL del capoluogo campano a bloccare gli azzurri, che avevano avuto due casi. Inizialmente si era deciso di assegnare il 3-0 a tavolino, con punto di penalizzazione ai partenopei, poi tutto ribaltato al CONI. Ora i bianconeri, curiosamente, potrebbero ritrovarsi nella situazione opposta (con rinvio scontato, visto il precedente). La Juventus vorrebbe giocare col Milan, ma in caso di stop dalle autorità sanitarie dovrebbe prenderne atto.

Fonte: Sport Mediaset