Sampdoria-Inter, Conte pronto alla solita mossa a partita in corso?

Antonio Conte Inter

In Sampdoria-Inter (domani alle 15.00) Conte ripristinerà il reale centrocampo “titolare”. Questo considerate le prestazioni recenti di Vidal. Ma la mossa a partita in corso è già pronta.

CAMBIO PASSO – Sampdoria-Inter non vedrà Arturo Vidal tra i titolari. Dopo la prestazione contro il Crotone e le parole di Antonio Conte a fine gara, il cileno partirà umilmente dalla panchina. Al suo posto, con ogni probabilità partirà Roberto Gagliardini. In panchina siederà quindi ancora Stefano Sensi. Il tecnico non vuole rischiare eventuali ricadute del suo numero 12. E, nonostante il suo lampante contributo nelle ultime vittorie, Conte lo terrà nuovamente come arma da schierare a partita in corsa. Sarà tuttavia la prima alternativa per dare una svolta durante la gara, aggiungendo verticalità alla manovra nerazzurra come solo lui sa fare.