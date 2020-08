Messi, ipotesi addio seria! Prende piede un possibile scenario – COPE

Condividi questo articolo

Dopo l’umiliazione storica contro il Bayern Monaco ieri sera in Champions League, il dossier Lionel Messi, accostato all’Inter, sembra molto caldo in casa Barcellona

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Cope.es, ci potrebbero essere strascichi pesanti nel Barcellona a seguito della sconfitta per 8-2 in Champions League contro il Bayern Monaco. Stando a quel che appreso da El Partidazo de COPE, Lionel Messi potrebbe prendere in considerazione la possibilità di lasciare il club catalano se non ci sarà una ristrutturazione assoluta all’interno della società blaugrana. Insomma, se non gli daranno il Barça che vuole, la Pulce sarebbe disposta a lasciare. A tal proposito si ricorda che l’attaccante argentino ha una clausola nel suo contratto in base alla quale potrebbe lasciare la squadra gratuitamente nel 2021. L’ipotesi Inter potrebbe quindi farsi concreta?