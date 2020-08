Romano: “Perisic, svolta Conte. Nainggolan, ritorno all’Inter ma…”

Condividi questo articolo

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato di “Sky Sport”, ha parlato del futuro di Ivan Perisic e Radja Nainggolan

CAMBIAMENTO – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sul futuro di Ivan Perisic, esterno offensivo in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. «Tutto può cambiare per Ivan Perisic. All’improvviso, perché il suo destino sembrava segnato in maniera chiara, ovvero lontano dall’Inter che un anno fa di questi tempi cedeva in prestito il suo esterno croato escluso nel progetto. Adesso invece negli ultimi giorni ha ricevuto l’apertura totale da Antonio Conte per rivalutarlo nella sua Inter in versione 2020/2021, a patto che l’allenatore stesso rimanga alla guida dei nerazzurri. In quel caso, Conte sarebbe ben felice di riabbracciare Perisic e provarlo nel suo 3-5-2, a differenza di quanto deciso un anno fa. Svolta, cambiamento improvviso».

CONTE SU PERISIC E NAINGGOLAN – Romano sui possibili sviluppi per il futuro di Perisic e sul destino di Radja Nainggolan, in prestito secco al Cagliari. «Antonio è convinto che Perisic possa adattarsi bene da esterno anche a sinistra, vuole riprovarci, nelle sue intenzioni c’è una disponibilità a rivalutare Ivan se rientrasse dal prestito. Ma quel se diventa molto grande, ancor più dopo la notte da protagonista in Champions. Gol, applausi, una prestazione perfetta come quella di tutti i giocatori del Bayern che hanno disintegrato il Barça. Ecco dov’è la chiave dell’operazione: il Bayern stesso dovrà decidere ora se riscattare Perisic e a quali condizioni economiche, si aprirà una nuova trattativa con l’Inter dopo aver rinviato il discorso a inizio giugno. L’Inter è in posizione di tranquillità: farà le sue richieste, altrimenti Conte riabbraccerà Perisic volentieri. Tutto da valutare invece il futuro di Radja Nainggolan che pure tornerà a Milano e sarà rivalutato, ma l’Inter farà cassa col belga se arriverà la proposta giusta. Strada segnata, molto meno aggressiva di un anno fa nelle scelte con questi giocatori».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com