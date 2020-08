Inter-Shakhtar Donetsk, Europa League: lâ€™arbitro designato per la partita

Inter-Shakhtar Donetsk, Europa League: l’arbitro designato per la...

Inter-Shakhtar Donetsk, Europa League: l’arbitro designato per la partita

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà lunedì alle ore 21 alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf, in Germania. Per la partita, valida come gara secca delle semifinali di Europa League 2019-2020, l’UEFA ha appena ufficializzato la designazione: l’arbitro del match sarà Szymon Marciniak della federazione polacca.



INTER-SHAKHTAR DONETSK lunedì 17 agosto ore 21.00 (semifinali Europa League)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistenti: Pawel Sokolnicki – Tomasz Listkiewicz

Quarto ufficiale: William Collum (Scozia)

VAR: Pawel Gil

Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski