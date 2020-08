Barcellona-Bayern Monaco 2-8! Umiliazione storica per Messi e i catalani

Barcellona-Bayern Monaco finisce con un risultato impressionante: 2-8, e non è un errore di scrittura. Oltre a Perisic (vedi articolo) i bavaresi dilagano, per un risultato che potrebbe aprire scenari clamorosi in casa blaugrana (anche se è difficile che Messi vada via dopo una serata così).

PUNTEGGIO INDIMENTICABILE – Il Bayern Monaco rifila otto gol al Barcellona e va in semifinale di Champions League, dove affronterà la vincente di Manchester City-Lione. Risultato clamoroso all’Estadio da Luz di Lisbona, dove i bavaresi passeggiano sui resti dei catalani. Avanti dopo quattro minuti con Thomas Muller, i campioni di Germania regalano al 7′ il pareggio con un autogol di David Alaba, ma è solo un momento passeggero. Ivan Perisic (secondo gol consecutivo) riporta avanti il Bayern Monaco al 22′ e lì comincia la mattanza, proseguita da Serge Gnabry al 28′. Muller fa doppietta da due passi su cross dalla destra alla mezz’ora, così si va all’intervallo. Altre cinque reti nella ripresa, dove il Barcellona prova a rimettersi in partita con una gran giocata di Luis Suarez (57′). Passano sei minuti e Alphonso Davies umilia Nélson Semedo andando via sulla linea di fondo, cross basso e l’altro terzino Joshua Kimmich firma il quinto. Manca solo il sigillo di Robert Lewandowski, arriva puntuale di testa all’82’ per il punteggio tennistico. Non è finita: il subentrato Philippe Coutinho, di proprietà del Barcellona, fa doppietta fra l’85’ e l’89’ e rende umiliante il passivo, col Bayern Monaco che dilaga.