Materazzi: Â«Mi rivedo in Barella, Ã¨ un leader. Derby partita accesaÂ»

Materazzi: «Mi rivedo in Barella, è un leader. Derby partita accesa»

Marco Materazzi

Marco Materazzi, ex storico difensore dell’Inter del Triplete (e non solo), ha parlato al canale ufficiale “YouTube” della Serie A in vista del derby di domenica contro il Milan. L’ex 23 nerazzurro ha anche parlato di Nicolò Barella, colui che ha “ereditato” la sua maglia.

PARTITA ACCESA – Marco Materazzi ha parlato in questi termini del derby di Milano: «La cosa più importante è che le squadre milanesi sono tornate a dominare in campionato. Il derby di Milano è interessante perché fuori dal campo sono tutti rilassati, mentre in campo è una partita molto accesa. Questo è il bello del calcio. Io stesso come giocatore ho sempre avuto questo temperamento aggressivo, molte persone mi ricordano per i falli o per i miei interventi. Io ero l’avversario da eliminare e non solo da un punto di vista tecnico. Ho giocato con gente che andava fermata a ogni costo e avevo sempre l’idea che prima di accettare la sconfitta bisognava dare tutto sul campo per la maglia. Sono stato fortunato di aver giocato contro e con giocatori di classe mondiale. Il mio ricordo più bello è stato il derby dove ho segnato. è finito 4-3 ed è stato bellissimo sia perché abbiamo vinto, sia perché ho fatto gol».

LEADERSHIP – Materazzi ha poi voluto fare il punto su Nicolò Barella, colui che indossa il numero di maglia che lui ha reso celebre in nerazzurro: «Uno dei giocatori più iconici di questa Inter indossa la mia maglia, sto parlando naturalmente di Nicolò Barella. È un leader, mi rivedo parecchio in lui. Spero che Conte possa vincere qualcosa e diventare come Mourinho. José era un allenatore dal sangue freddo, ma un interista dal sangue caldo. Quando vinci resti per sempre nel cuore dei tifosi. La partita contro la Juventus ha fatto vedere che si può vincere lo scudetto, ma serve la stessa prestazione perfetta anche nel derby. Ibrahimovic e Lukaku sono decisivi e saranno fondamentali ognuno per la propria squadra».