VIDEO – Milan-Inter, viaggio nei derby in trasferta: i 25 top gol nerazzurri

Condividi questo articolo

Milan-Inter si giocherà domenica alle 15. L’attesa aumenta con Antonio Conte che – dopo aver recuperato Arturo Vidal (QUI le ultime) – si prepara al derby. I giorni della vigilia sono però spesso accompagnati da ricordi.

TOP 25 – Con un video pubblicato sul proprio account YouTube l’Inter ha voluto regalare ai propri tifosi i 25 gol più belli realizzati in “casa” del Milan nel derby di Milano. Come sottolineato sul sito ufficiale “questa non è una classifica. Impossibile farla, impossibile decretare quale dei 25 gol che vedete nel video qui sotto possa essere il più bello”. Sono 25 perle, 25 momenti in incredibile gioia, di passione, di interismo, di tecnica, di classe. Di potenza”.

MARCATORI – Ecco i protagonisti: “Thiago Motta nel 2009, inizio perfetto del nostro viaggio. Ci sono vette altissime: c’è Ronaldo che segna di esterno destro in pallonetto, c’è Marco Materazzi che buca i rossoneri di testa. Ci sono Armando Picchi, Sandro Mazzola, Mario Corso e Roberto Boninsegna che, nonostante il bianco e nero e la qualità delle immagini, fanno trasparire tutto l’interismo e la loro grandezza. C’è Diego Milito, ovviamente, con il suo classico gol a incrociare dei derby, c’è Maicon, travolgente. C’è il ginocchio di Christian Vieri. Ci sono i gol degli uomini derby, Berti e Stankovic. C’è la grinta del Cholo Simeone, ci sono i colpi di testa di Serena, Samuel, de Vrij e Lukaku. Ci sono i gol pesanti di Oriali e Altobelli, quelli di Di Biagio, Candreva e Ibrahimovic e anche quelli meno attesi, come quelli di Branca, Obi e Sukur“.