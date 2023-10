Marotta: «Proprietà garantisce competitività. Finale di Champions League»

Al Teatro Cucinelli di Solomeo Giuseppe Marotta è stato ospite dell’evento di Tuttosport. L’amministratore delegato dell’Inter ha trattato il tema riguardante la proprietà nerazzurra.

PROPRIETÀ – Giuseppe Marotta tratta il tema: «Meno male che sono arrivate le proprietà straniere, non so dove sarebbe arrivato il nostro calcio senza di loro. Abbiamo dovuto acuire l’ingegno, fare di necessità virtù, anche se non facciamo grandissimi investimenti, la proprietà ci garantisce comunque di allestire delle rose competitive. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Champions. Il vantaggio di questa proprietà cinese è che ti lascia lavorare in tranquillità, non ti condiziona».

fonte: tuttosport.com