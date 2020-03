Marotta: “Necessaria nuova assemblea Lega. Peccato per oggi”

Intervistato nuovamente dall’ANSA, l’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dell’assemblea di Lega saltata oggi per discutere del calendario del campionato di Serie A alla luce dell’emergenza coronavirus.

NUOVA ASSEMBLEA – «Viaggiamo a vista in attesa di ulteriori provvedimento governativi, ma ora è importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarità al campionata e garantire la continuità gestionale alle nostra società». Con queste parole Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, ha parlato della necessità di una nuova assemblea di Lega per discutere delle novità di calendario alla luce degli ultimi rinvii a causa dell’emergenza coronavirus. «Peccato per oggi che è mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club».