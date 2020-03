Juventus-Inter, le scelte di Conte: out in due, Eriksen dalla panchina – Sky

Condividi questo articolo

Intervenuto negli studi di “Sky Sport” da Appiano Gentile, l’inviato Andrea Paventi ha parlato della preparazione in casa nerazzurra in vista di Juventus-Inter e delle probabili scelte di Antonio Conte, con Christian Eriksen ancora dalla panchina.

LE SCELTE DI ANTONIO CONTE – Proprio come in casa bianconera, anche in casa nerazzurra si prepara Juventus-Inter, che con ogni probabilità si giocherà domenica sera. Intervenuto da Appiano Gentile, l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di Antonio Conte: «L’allenamento di oggi è iniziato come una rifinitura per la partita contro il Napoli, poi arrivata la notizia del rinvio è stato cambiato in un allenamento di chi deve preparare una partita che non è più quella del giorno dopo, ma di quattro/cinque giorni dopo, quindi più intenso e pesante. Conte ha quasi tutti a disposizione tranne Victor Moses e Stefano Sensi, che tornerà a lavorare con il gruppo settimana prossima e non sarà disponibile contro la Juventus. I nerazzurri vanno forti sulle certezze: ci saranno Brozovic, Barella e Vecino. Difficile invece la presenza di Eriksen da titolare. Davanti giocheranno Lautaro Martinez e Lukaku mentre in porta Samir Handanovic potrà riprendere il comando della sua porta per una partita che era importante prima, è importante adesso e bisogna vedere come ci arriverà la squadra».