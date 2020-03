Ag. Radu: “A fine stagione ritorno all’Inter. Purtroppo a Parma…”

Le parole a Radio Sportiva di Oscar Damiani, agente di Ionut Andrei Radu, riguardo alla situazione che il portiere sta vivendo a Parma e al suo ritorno previsto all’Inter.

DI NUOVO IN NERAZZURRO – Dopo essere finito da portiere titolare del Genoa a panchinaro al Parma, la situazione di Ionut Andrei Radu non è al momento delle migliori. Il suo agente, Oscar Damiani, ha però reso chiaro la volontà di far tornare il giocatore all’Inter in vista della prossima stagione: «Nessuno di noi si aspettava la situazione che sta vivendo Radu, pensavamo che al Parma potesse giocare. Andrei è un ragazzo intelligente e un grande professionista, sta vivendo male la panchina ma si farà trovare pronto. Nel futuro il programma prevede il ritorno all’Inter, anche perché credo che Padelli sia a fine contratto».

SITUAZIONE DI EMERGENZA – Inevitabile poi anche un commento di Oscar Damiani sulla difficile situazione che sta vivendo il calcio italiano, tra emergenza coronavirus, porte chiuse, polemiche e rinvii: «L’immagine che esce del calcio italiano non è scintillante, ma non lo è nemmeno la situazione in generale, si rischia di falsare il campionato. La lotta scudetto è molto interessante, peccato che la situazione attuale non metta in risalto uno dei più bei campionati degli ultimi anni».