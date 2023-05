Marotta: «Per Lukaku dipende dal Chelsea. Onana una sorpresa»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del momento nerazzurro ospite sul palco alla Milano Football Week.

GIOCATORI – Beppe Marotta così sulla sua rosa: «Lautaro Martinez ha 25 anni, lui è un bravissimo calciatore ma anche un uomo che sta crescendo con valori. Ci sono le premesse per cui possa diventare permanentemente capitano. Questa stagione è stata anomala, il Mondiale ha inciso sulla forma di Lukaku. Ne ha risentito dell’interruzione degli allenamenti. Il giocatore purtroppo non è nostro, è del Chelsea, non so chi sarà l’allenatore e le sue intenzioni. Dovesse arrivare uno che lo vuole tenere possiamo fare poco. Lukaku si è integrato bene con la città, trascina molto, ha delle grandi qualità. Da 1 a 10 rimane 6. Questi ragazzi a parametro zero, a cui aggiungerei Darmian perché è splendido, sono tutti bravi e non posso citarne uno. Sarebbero tutti da tenere per anni ma dobbiamo valutare l’anagrafe e prendere decisioni. La sorpresa è Onana, gli altri non si erano fermati nello scenario calcistico e avevano fatto bene. Il camerunense dovevamo vedere che risposte dava. Con Dybala ho un rapporto di affetto, è eccezionale. Tutti i dirigenti vorrebbero uno come lui, ma poi subentra la razionalità. Bisogna avere le doti, delle caratteristiche da seguire per costruire una squadra. Non c’era la possibilità di immaginare nella nostra rosa un suo inserimento, perché il reparto davanti era completo con 4 attaccanti».