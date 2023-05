Marotta: «Bastoni ottimismo. Sto bene all’Inter, è il massimo»

Giuseppe Marotta ha parlato della situazione rinnovi in casa Inter, ma anche di Steven Zhang e della sua personalità dal palco della Milano Football Week. Qualcosa anche sul suo futuro, in aggiunta ai commenti precedenti (vedi articolo).

RAPPORTI – Giuseppe Marotta si è soffermato sui rinnovi e sul presidente dell’Inter: «Su Bastoni c’è grandissimo ottimismo, sono certo che questa volta ci sarà una risposta positiva dal ragazzo per il rinnovo. Per quanto riguarda Dzeko è una decisione da prendere insieme, per i rinnovi siamo in una situazione della stagione in cui ci può essere uno scenario o quello opposto. Tutto dipende dal posizionamento di fine stagione, dobbiamo considerare l’aspetto economico e finanziario del club. Aspettiamo tra 15 giorni cosa succederà. Steven Zhang è una persona, al di là dell’età, capace di leggere le situazioni. Ha una capacità di lettura dei fatti davanti a lui veramente rapida, chiamiamolo volpe. Devo dire che è veramente bravo nell’apprendere, ascolta molto e per me è molto importante. Lui parla poco e quando parla dice cose sensate, è un ragazzo giovane di 32 anni in un mondo sconosciuto. Lui non è che fosse espertissimo di calcio, ci ha portato la certezza del comando forte e della presidenza del papà alle spalle, persona con grande personalità. Steven si appassiona sempre di più di questo calcio, emozionante perché ha vissuto sconfitte che lasciano il segno e vittorie. È una persona positiva, serve per l’analisi, la sintesi e le decisioni da prendere. L’ultima parola è sempre la sua, ma ha molto rispetto dei ruoli. Non ha mai creato problemi».

Marotta, cultura della vittoria

ROSA – Marotta ha poi aggiunto sulla rosa: «Se avessi capacità economiche importanti prenderei sicuramente Haaland, ragazzo di 23 anni che ha delle grandi potenzialità e fa reparto da solo. Ci sono altri fenomeni nel Barcellona, nel Real Madrid e ne hanno tanti. Onana è il ragazzo più simpatico, si sa che i portieri sono stravaganti. Quello che più è un soldatino è Darmian, una persona di altissimo livello e grande professionista. Un trofeo arricchisce la stagione, la vittoria di una finale di Supercoppa è importante. Quando non c’ero io mancava sicuramente la cultura della vittoria, che abbiamo insieme cercato di incrementare nella rosa. Adesso cominciamo anche noi ad essere squadra che ha vinto tanto, aperto un ciclo. Possiamo dimostrare coi fatti di avere un importante palmares, iniziato dallo Scudetto».

Marotta, un solo imperativo

SOSTENIBILITÀ – Un ultimo messaggio per il futuro dall’ad dell’Inter: «Lo scenario non coinvolge solo l’Inter, l’Italia ha perso posizioni nel ranking europeo e all’inizio degli anni 2000 eravamo i primi. I campioni non si fermano qua, siamo un modello di transizione in cui i giocatori si valorizzano e vanno via. Non siamo competitivi come prima. L’imperativo oggi è sostenibilità. Ci stiamo giocando la semifinale di Champions League, senza le proprietà straniere non so cosa sarebbe successo. Siamo in grande contrazione dal punto di vista economico, c’è bisogno di modelli conservativi, basati ad esempio sulla valorizzazione dei giovani. In Italia non esiste la cultura della sconfitta, quando si perde si va in depressione. È molto importante la continuità, la sopravvivenza della società. La Sampdoria è parte della mia vita, rischia di scomparire purtroppo. Dobbiamo dare continuità alla storia del club alzando il livello del rischio. I tifosi possono essere tranquilli, se noi società non siamo capaci di allestire una rosa competitiva allora meritiamo di essere cacciati. Non avere soldi può essere sopperito da tanti valori che l’Inter ha e lo ha dimostrato nel 2010 e oggi, siamo molto vicini. Il mio mandato è di due stagioni, rispetterò la naturale scadenza perché mi fa piacere stare qui. Sto bene all’Inter, mi sento realizzato a Milano e per me è il massimo».