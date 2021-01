Marotta, incontro con il Presidente del Leeds: i dettagli – Sky

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta Inter

Secondo quanto riporta Luca Marchetti, esperto di calciomercato per “Sky Sport”, oggi nella sede dell’Inter è avvenuto un incontro tra Beppe Marotta e Andrea Radrizzani, Presidente del Leeds.

INCONTRO – Nonostante le speculazioni che possono nascere da un incontro simile, quello di oggi tra Beppe Marotta e Andrea Radrizzani non ha visto toccare temi legati al calciomercato. L’Amministratore Delegato dell’Inter e il Presidente del Leeds, infatti, si sono incontrati per parlare di questioni legate alla politica sportiva e al modo di affrontare un periodo di emergenza economica come quello che stiamo vivendo, in piena pandemia di Coronavirus. Nessuna trattativa dunque per le due squadre. O almeno, per ora.

Fonte – Sky Sport, Luca Marchetti