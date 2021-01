Lukaku, altro gol in Coppa Italia: ora digiuno da spezzare in campionato

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Il gol di ieri segnato da Romelu Lukaku su calcio di rigore in Inter-Milan è il secondo (di fila) in Coppa Italia. Adesso è necessario tornare al gol anche in campionato dopo quattro partite di fila a digiuno. L’occasione è ghiotta nel doppio confronto con Benevento e Fiorentina, anche per tentare l’assalto al primo posto della classifica dei marcatori della Serie A.

DUE DI FILA – Due partite, due gol. Questo è fin qui il bilancio di Romelu Lukaku in questa edizione della Coppa Italia. Due reti, a loro modo, entrambe decisive. La prima, contro la Fiorentina, per la qualificazione ai quarti di finale della competizione. La seconda, quella di ieri, per rimettere in parità una sfida importante e delicata come il derby contro il Milan (per inciso, il quarto gol di fila ai rossoneri). Due sfide in cui il belga ha risposto presente. Per la grande gioia di tutti i tifosi nerazzurri.

DIGIUNO DA SPEZZARE – Il gennaio di Lukaku in campionato, però, si porta dietro un mini-digiuno che è necessario subito spezzare. Ripartendo proprio dalla rete di ieri. L’unica partita di questo 2021 dove il belga è andato in gol nella massima competizione italiana, è infatti quella contro il Crotone a San Siro. Non pervenuto (nel tabellino) contro Sampdoria, Roma, Juventus e Udinese. Senza contare la maledizione più in generale dell’intero attacco, che ha visto la mancanza di gol anche da parte di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

DOPPIA SFIDA – Le due prossime sfide di campionato contro Benevento e Fiorentina saranno dunque l’occasione per Lukaku di tornare al gol anche in campionato e – perché no – insidiare il primo posto della classifica marcatori, attualmente occupato da Cristiano Ronaldo (e distante solo di tre gol). Un’occasione per staccare dalla classifica anche Zlatan Ibrahimovic, dopo aver stravinto ieri sul campo il “duello nel duello”.