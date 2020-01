Marotta: “Elezione Dal Pino, Inter non convidide metodo. Il motivo”

Marotta ha parlato con i cronisti presenti all’uscita della Lega Serie A, dove Paolo Dal Pino è diventato il nuovo presidente (vedi articolo). L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter ha spiegato perché i nerazzurri hanno fatto voto contrario.

LA SCELTA – L’Inter ha votato contrario alla scelta di eleggere Paolo Dal Pino presidente della Lega Serie A. Giuseppe Marotta spiega le motivazioni: «Accettiamo la democrazia ma non abbiamo condiviso il modo con cui è stata convocata questa elezione. Diciamo che l’urna ha espresso una maggioranza direi molto ridotta, minima. Ciò non significa che dovremo fare ostruzione in Consiglio di Lega, anzi: tutte le società devono ricompattarsi. C’è tanto da lavorare in questi sei mesi, ci sono tante cose da fare. Credo che la responsabilità e la coscienza da parte dei dirigenti e da parte delle società sia quella di essere tutti uniti. L’elezione è avvenuta in modo abbastanza anche, a mio giudizio, improvvisato. Ripeto: noi, per anni, contestavamo il metodo col quale si è arrivati a questa elezione. Non certo la persona, perché Dal Pino rappresenta sicuramente un manager importante, ma ci pareva giusto poterci confrontare con lui per ascoltare il suo programma e le sue intenzioni, la disponibilità e altro. Non abbiamo condiviso questa scelta e abbiamo espresso pienamente il nostro voto».