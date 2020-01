Biasin: “Lukaku scommessa vinta da Conte e Marotta. Mercato Inter…”

Romelu Lukaku, dopo un’iniziale scetticismo degli addetti ai lavori, sta stupendo per efficacia e costanza. Ne sono felici Antonio Conte e Giuseppe Marotta, artefici dell’arrivo dell’attaccante belga in nerazzurro. Fabrizio Biasin, intervenuto a “Radio Sportiva”, parla di Lukaku, definendolo una “scommessa vinta”. Una battuta anche sul mercato dell’Inter

SCELTA AZZECCATA – Fabrizio Biasin elogia Romelu Lukaku, definendolo una scelta azzeccata da Antonio Conte e Beppe Marotta. Un’analisi, infine, del mercato dell’Inter: «Lukaku? Marotta ha avuto straragione. L’ha avuta anche Conte, che ha imposto il suo arrivo appena giunto in panchina. La scelta è stata azzeccata in pieno. Il mercato porterà un centrocampista e un esterno all’Inter. Ma il valore è di tutto il gruppo: giusto dare un rinforzo ma senza stravolgere l’organico. Eriksen? L’Inter lavora su più piani: Vidal piace tanto a Conte anche se la pista è difficile per le ritrosie del Barcellona. Con il Tottenham serve una cifra importante, a giugno andrà in scadenza. Penso che Marotta ce la metterà tutta».