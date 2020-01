Lega Serie A, Paolo Dal Pino eletto nuovo presidente dai club. I dettagli

Dopo le dimissioni di Gaetano Micciché, la Lega Calcio ha finalmente il suo nuovo numero uno. Si tratta di Paolo Dal Pino, eletto durante l’assemblea dei venti club di Serie A. I dettagli.

FUMATA BIANCA – Ci sono volute tre assemblee di Lega per eleggere il nuovo presidente. Dopo due tentativi andati a vuoto, è Paolo Dal Pino il nuovo numero uno della Lega Calcio. Dodici club su venti di Serie A hanno votato per lui. Dal Pino vanta un passato tra telecomunicazioni ed editoria come dirigente di Fininvest, Mondadori, Telecom, Pirelli e Wind tra le altre. Dopo la bufera legata alle elezioni del suo predecessore, Gaetano Micciché, la Lega ha finalmente il suo nuovo volto copertina.