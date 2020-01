Inter, al lavoro verso la sfida contro l’Atalanta: lavoro atletico e tattica

L’Inter, dopo la vittoria contro il Napoli, continua il suo avvicinamento alla sfida di sabato sera contro l’Atalanta. La partita con gli orobici sarà fondamentale per continuare la corsa scudetto contro la Juventus. Agli ordini di Antonio Conte la squadra si è allenata questo pomeriggio. Il report dal sito ufficiale dei nerazzurri.

TATTICA – L’Inter lavora in vista della sfida contro l’Atalanta. Questo pomeriggio, agli ordini di Antonio Conte, esercizi tecnico-tattici. Ecco il report dal sito ufficiale dei nerazzurri: “Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista del match contro l’Atalanta, sfida valida per la 19ª giornata di Serie A TIM. Nel pomeriggio di oggi, dopo il riscaldamento in campo, la squadra ha svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche”.

Fonte: Inter.it