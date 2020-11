Marotta: “Champions League strana. Lautaro Martinez, ci vuole pazienza”

Giuseppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Real Madrid-Inter, gara valida per la terza giornata dei gironi di UEFA Champions League, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato di (QUI le formazioni ufficiali).

PARTITA DECISIVA – Marotta prima di Real Madrid-Inter su Sky ha parlato della sfida, in particolare del girone di Champions League: «È sempre una partita importante per il palmares delle due società. Vivere da protagonisti in questo contesto particolare, senza pubblico, manca il fascino ma dal punto agonistico sarà importante. Il girone è abbastanza strano perché il Borussia Monchengladbach sta vincendo contro lo Shakhtar Donetsk in maniera abbastanza larga, lo stesso Shakhtar Donetsk che è venuta qui a vincere».

SU LAUTARO MARTINEZ – Marotta conclude dicendo la sua anche riguardo Lautaro Martinez e il suo momento non semplice: «Tante critiche su questo ragazzo che dobbiamo considerarlo tale, deve crescere attraverso prestazioni non del tutto convincenti. Bisogna avere pazienza, l’anno scorso ha fatto una stagione da titolare. Sono certo che troverà quella forza che ha dimostrato nella passata stagione».