Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali! Conte ne cambia 5 dal Parma

Real Madrid-Inter in campo alle ore 21: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della terza giornata di Champions League. Conte sceglie Perisic come spalla di Lautaro Martinez, come già successo sabato contro il Parma, tornano titolari Bastoni, Brozovic, D’Ambrosio, Vidal e Young. Zidane, invece, ritrova Lucas Vazquez e lo schiera come terzino destro.



REAL MADRID-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

FORMAZIONE REAL MADRID



REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 17 Lucas Vazquez, 5 Varane, 4 Sergio Ramos (C), 23 F. Mendy; 15 Valverde, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Asensio, 9 Benzema, 7 E. Hazard.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube, 10 Modric, 12 Marcelo, 18 Jovic, 20 Vinicius Junior, 22 Isco, 24 Mariano Diaz, 25 Rodrygo, 40 Sergio Santos.

Allenatore: Zinédine Zidane

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 15 Young; 23 Barella; 10 Lautaro Martinez, 14 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Real Madrid-Inter si gioca per la terza giornata del Gruppo B di Champions League, calcio d’inizio alle 21 all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Valdebebas.