Marotta: «Brozovic? Fiducioso, spero si possa trovare intesa! Spalletti…»

Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

OCCASIONI – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli: «Condivido le impressione di Inzaghi. Siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Conta il risultato ma anche la prestazione, che deve essere convincente per acquistare autostima e per farci capire che siamo in grado di lottare per lo scudetto. Spalletti in alto con il Napoli? E’ una bella combinazione tra squadra, società e allenatore, un mix vincente. Sono contento per lui, ha fatto bene anche con noi ma ci sono cicli che iniziano e finiscono. Da parte mia c’è la massima stima per un allenatore come Spalletti. Brozovic? Bisogna ancora entrare nel vivo delle negoziazioni, ma sono fiducioso come tutti. Il ragazzo, sono quasi sicuro, si è trovato molto bene e spero possa continuare la sua esperienza all’Inter perché non è facile trovare altri club che possano dare a lui quello che ha dato l’Inter. Spero si possa trovare un’intesa per proseguire. Insigne? Quando parlo di occasioni da cogliere lo faccio in generale, sta a noi cogliere le situazioni favorevoli. Non è corretto entrare nel merito, visto che Insigne oggi è un nostro diretto avversario. Diciamo però che queste situazioni vanno colte quando esistono le condizioni per farlo. Si tratta di valutarle una per una».