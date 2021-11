Spalletti: «All’Inter sensazioni bellissime, non so come reagirò»

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

LE EMOZIONI – Spalletti parla delle emozioni nel suo ritorno da ex: «Diventa difficile anche per me, io vivo tutto intensamente, si fa tutto in diretta. Non so come reagirò dopo proprio perché vivo intensamente. Il mio passato non è mai passato, me lo riporto sempre indietro. Qua sono state sensazioni bellissime, ho trovato un ambiente che mi ha seguito e dato una mano a fare il mio lavoro. Poi si fanno i complimenti a chi ha vinto il campionato perché hanno raggiunto un risultato importante facendo un buon calcio».

LA SCELTA LOZANO – Spalletti parla della scelta di Lozano: «Lozano è sempre disponibile, è un bravo ragazzo, vuol giocare e quando lo togli a un quarto d’ora dalla fine vorrebbe rimanere. E’ un calciatore di quelli che sa ribaltare l’azione, un calciatore che crea possibilità di apertura, è bravo nell’uno contro uno. Nonostante le sue caratteristiche tecniche è di personalità, vuol prendersi le responsabilità».