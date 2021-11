Marelli fiducioso: «Scontata la designazione di Valeri per Inter-Napoli»

Luca Marelli, intervenuto nel pre-gara di Inter-Napoli su Tutti Convocati, non ha dubbi sulla designazione di Valeri per il big match di San Siro

DESIGNAZIONE − Marelli fiducioso sulla scelta di affidare l’imminente partita a Valeri: «Sulla carta era scontata la designazione per Inter-Napoli di Paolo Valeri. Sta arbitrando molto bene, è un arbitro di grandissima esperienza. Da dicembre non sarà più internazionale per motivi di età. Per i prossimi anni però in Italia rimarrà una carta fondamentale per Rocchi».