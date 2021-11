Serena: «Correa qualità sopraffina ma non sempre, la metta in campo»

Correa giocherà titolare in Inter-Napoli alle ore 18 (vediformazioni). Dell’inserimento del Tucu ne ha parlato Aldo Serena, intervistato da Inter TV.

OGGI FONDAMENTALE – Aldo Serena inizia con un suo ricordo di Inter-Napoli, del 1989: «Ci siamo giocati qua lo scudetto, lo stadio era bollente e ci ha dato una mano. Eravamo andati sotto di un gol, con una carica meravigliosa del pubblico siamo riusciti a rimontare e vincere lo scudetto a San Siro. Questa è fondamentale pur essendo nel girone d’andata, vista la sconfitta del Milan: questi tre punti in palio sono ancora più preziosi. Le scelte in attacco? Lautaro Martinez rimarrà più centrale, Joaquin Correa va sulla trequarti. Ha una qualità sopraffina ma non sempre la mette in campo, dovrà fare bene. Lautaro Martinez è fondamentale, sa giocare coi compagni ed essere incisivo. Victor Osimhen si ferma col lavoro di squadra, senza farlo partire per cercare di non fargli arrivare rifornimenti».