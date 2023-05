Lukaku scalpita per Roma-Inter. Affaticamento D’Ambrosio! − Sky

L’Inter è già con la testa verso la partita contro la Roma. Romelu Lukaku potrebbe rientrare dal primo minuto all’Olimpico. Occhio alle condizioni di Danilo D’Ambrosio

ULTIME − Ora testa a Roma-Inter. Dopo la goleada al Bentegodi, l’Inter ha lavorato ad Appiano Gentile facendo solito lavoro di scarico post-partita. Ma si pensa anche alla partita contro i giallorossi all’Olimpico. Lukaku scalpita per una maglia dal primo minuto. Tutto fa pensare alla sua titolarità, soprattutto perché contro il Verona è rimasto in panchina per 90 minuti. Qualche problemino, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, per D’Ambrosio. Affaticamento muscolare per il difensore. C’è precauzione.