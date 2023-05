Inter, si lavora per il dopo Skriniar: interessa un difensore del Lens!

L’Inter lavora per il dopo Milan Skriniar. In estate bisognerà trovare un sostituto per il difensore slovacco, promesso sposo del PSG. I nerazzurri guardano proprio in Ligue 1, al Lens

AL LAVORO − Skriniar è ormai scomparso dai radar dell’Inter dopo il problema alla schiena. Lo slovacco è ormai un promesso sposo del PSG. Il trasferimento, a parametro zero, avverrà solamente a giugno. C’è da trovare un suo sostituto. Occhi allora su Kevin Danso del Lens. A riportarlo il portale francese Footmercato. Si tratta di un difensore austriaco classe 1998, leader della difesa del Lens, terzo in classifica. In questa stagione ha collezionato 33 presenze in campionato, condite da un gol e un assist. La valutazione che ne fa il club è di circa 20 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Napoli.