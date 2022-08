Lukaku, le percentuali per il Milan! In Inter-Cremonese attese novità − Sky

Per Lukaku si aspettano gli esami per capirne i tempi di recupero. Il belga salterà Inter-Cremonese con Dzeko pronto a sostituirlo. Percentuali al ribasso anche in vista del Derby

POSSIBILI SCELTE − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Andrea Paventi fa il punto in casa Inter: «Lukaku? C’è da capire quando farà i controlli. Fuori domani in Inter-Cremonese e al 99% per il Derby di sabato col Milan. Prima degli esami però guai a sbilanciarsi. Chi lo sostituirà? Edin Dzeko più avanti di Joaquin Correa. Possibile chance per André Onana in porta, così come il rilancio di Robin Gosens e di Hakan Calhanoglu. Da capire se ci sarà Denzel Dumfries, uscito anzitempo contro la Lazio. Dopo la rifinitura di oggi, ne sapremo di più».