Alvini: «Inter-Cremonese, a San Siro con nostre caratteristiche e idee»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera in casa dell’Inter.

PARTITA – Queste le parole di Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, in conferenza stampa alla vigilia del match del campionato di Serie A in casa dell’Inter partendo dalle tre sconfitte in altrettante partite. «Dal momento in cui è uscito il calendario sapevamo che sarebbe stato così, domani però la partita è bella da giocare – si legge su SportFace.it –. Credo che sia un piacere giocare certe gare e non una preoccupazione. Abbiamo chiaramente rispetto per l’Inter, ma vogliamo giocare a San Siro con le nostre caratteristiche e le nostre idee».

SCONFITTA – Alvini sulla sconfitta in casa contro il Torino. «Secondo me nel primo tempo la Cremonese non è stata inferiore, abbiamo avuto un paio di occasioni anche noi con Dessers ed Okereke. Il Torino è una squadra che ha un’idea di calcio che rispetto enormemente, che lavora insieme ormai da un anno e che e si conosce nelle giocate. Fino ad oggi non sono scontento, ho solo bisogno di tempo per costruire una squadra nuova. Lavoriamo per migliorare».

SQUADRA – Alvini sulle condizioni di alcuni suoi giocatori e sulla formazione che potrebbe schierare contro l’Inter. «Chiriches ha un problema alla schiena e se non migliora sarà difficile vederlo in campo domani. Faremo di tutto per recuperare Lochoshvili, ma lo sapremo solo domani mattina. Sto valutando se cambiare qualcosa sulla trequarti, mentre davanti Dessers e Okekere ci piace come coppia. Sicuramente c’è bisogno di conoscenze e lavoro, ma hanno avuto delle occasioni».