VIDEO – Inter-Cremonese, l’ultima a San Siro prima volta per Zanetti

Inter-Cremonese non si gioca a San Siro dal lontano 3 dicembre 1995. Quella partita segna un momento molto importante nella carriera nerazzurra di Javier Zanetti.

PRIMA VOLTA – L’Inter torna ad affrontare la Cremonese in Serie A dopo ventisette anni. L’ultima stagione dei grigiorossi nel massimo campionato fu infatti la 1995/96. E anche in quell’occasione la gara di andata si disputò a San Siro, per l’esattezza il 3 dicembre 1995. I nerazzurri, all’epoca allenati da Roy Hodgson, vinsero agilmente per 2-0, chiudendo la pratica già nel primo tempo. A firmare il vantaggio fu il futuro capitano e recordman di presenze Javier Zanetti, all’epoca alla prima stagione a Milano. L’argentino, oggi vicepresidente del club, rubò palla sulla trequarti al 19′ e, dopo aver completamente saltato un avversario entrando in area, insaccò di sinistro. Per il numero 4 si tratta del primo gol in assoluto con la maglia dell’Inter. Chiuderà la stagione 1995/06 con 2 reti totali, e la seconda arrivò sempre contro la Cremonese, nella gara di ritorno. Rivediamo quello dell’andata in questo video, a partire dal minuto 00:12:

Video di tutti i gol di Javier Zanetti con l’Inter, dal canale ufficiale del club