Lukaku non convocato per Fiorentina-Inter. La scelta su Handanovic − Sky

Niente Fiorentina-Inter per Romelu Lukaku che non farà parte della trasferta al Franchi. Il belga rimarrà ad Appiano Gentile per continuare il recupero. Handanovic in dubbio, la scelta di Inzaghi

ULTIME − Matteo Barzaghi di Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti in vista della gara dell’Artemio Franchi. «Inter. Non convocati Lukaku, Brozovic e Gagliardini (sta meglio). Su Lukaku nessun allarmismo: visto che non va a Firenze per migliorare la condizione, oggi invece della tattica ha lavorato tanto e bene sulla condizione. Handanovic parte anche se non è al 100%».