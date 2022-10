Nicola: «Contro l’Inter la miglior prestazione di sempre per dati fisici!»

Davide Nicola, alla vigilia della gara di campionato fra Salernitana e Spezia, ha parlato nuovamente del match contro l’Inter di domenica scorsa. Il tecnico elogia i propri ragazzi presentando un dato

MIGLIOR PRESTAZIONE − Nicola ritorna sulla sconfitta contro l’Inter di San Siro: «La voglia l’abbiamo sempre avuta, abbiamo incontrato due partite in cui c’era quasi il dovere di fare risultato per forza, poi abbiamo giocato contro una grande squadra come l’Inter. Ho visto miglioramenti. Contro l’Inter abbiamo prodotto la miglior prestazione di sempre in termini di dati fisici».