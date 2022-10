Lukaku non convocato per Fiorentina-Inter. La scelta su Handanovic − Sky

Niente Fiorentina-Inter per Romelu Lukaku che non farà parte della trasferta al Franchi. Il belga rimarrà ad Appiano Gentile per continuare il recupero. Handanovic in dubbio, la scelta di Inzaghi secondo Sky Sport.



ULTIME − Matteo Barzaghi di Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti in vista della gara dell’Artemio Franchi. Queste le sue parole alla vigilia di Fiorentina-Inter: «Non convocati Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, che sta meglio. Su Lukaku nessun allarmismo: visto che non va a Firenze per migliorare la condizione, oggi invece della tattica ha lavorato tanto e bene sulla condizione. Samir Handanovic parte anche se non è al 100%».