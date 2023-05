Lukaku, nessuno come te da aprile! Un gol da vero attaccante

L’Inter ha perso contro il Napoli per 3-1, ma i segnali arrivati dalla partita del Maradona sono più che positivi. Romelu Lukaku ha segnato ancora una volta, in Serie A nessuno come lui da inizio aprile.

NUMERI – Romelu Lukaku ha segnato il suo nono gol in campionato. Nonostante i ripetuti infortuni il belga è in doppia cifra in stagione e potrebbe raggiungerla ora anche in Serie A. Gli errori di Salerno e San Siro contro la Fiorentina sono lontani, la realtà oggi dice che Lukaku è l’attaccante più in forma del reparto nerazzurro. Da inizio aprile il calciatore è quello con più marcature del campionato intero, a pari con il suo compagno Lautaro Martinez. La doppietta contro l’Empoli, quella con il Sassuolo, poi le reti con Roma e Napoli. Il momento è estremamente positivo, la partita dello Stadio Diego Armando Maradona ne è la prova.

Lukaku, momento perfetto

PRESTAZIONE – La partita con il Napoli fino al minuto 83 è stata sicuramente negativa. Il calciatore non ha fatto salire i compagni nel primo tempo, non ha attaccato la profondità sui lanci ripetuti di Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Kim e Rrahmani lo hanno mangiato, Roberto Gagliardini ha poi rovinato tutto con la sua espulsione. Il belga ha tirato tre volte in questo match, risultando pericoloso sporadicamente. Al primo cross arrivato in area dal sinistro preciso di Federico Dimarco Lukaku si è fatto trovare pronto. Il centravanti ha fatto un movimento in avanti ed è poi tornato alle spalle di Juan Jesus per anticiparlo e trovare il suo nono gol in Serie A. La spaziatura è da attaccante vero, la sua prestazione dà enorme fiducia in vista delle prossime partite. Non essersi spento nonostante il mancato supporto in fase offensiva dei compagni ha quasi permesso di strappare un pareggio contro il Napoli.