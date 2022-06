Lukaku all’Inter? Via scarpette e pantaloncini, serve il Big Rom diplomatico

Lukaku spinge per ritornare all’Inter ma tutto dipende dal Chelsea e dalla volontà di aprire alla formula del prestito. Serve diplomazia e spirito di persuasione

DIPLOMAZIA − Ritorno di Lukaku all’Inter? Complicato ma non impossibile. Soprattutto perché il grosso dell’operazione dipenderà dalla squadra venditrice: il Chelsea. Nemmeno un anno fa, i Blues hanno sborsato ben 113 milioni di euro per acquistarlo dall’Inter, cifra che ad oggi però è scesa vertiginosamente. La motivazione: la più che deludente stagione di Lukaku che ha segnato solamente 15 gol in 44 partite (di cui solo 8 in Premier League). Adesso, Big Rom spinge per un ritorno all’Inter. Tra le due parti in realtà c’è veramente poco da discutere. L’accordo è stato quasi raggiunto con il belga che si dimezzerà lo stipendio pur di rivestire la maglia nerazzurra. Tanto e tutto, probabilmente, dipenderà dalla volontà del Chelsea. Lukaku, insieme al suo avvocato, dovranno riuscire a convincere la nuova proprietà Blues a lasciarlo partire con la formula del prestito annuale. Serve, dunque, diplomazia, spirito di persuasione e collaborazione anche lato inglese. Di per sé, il prestito potrebbe essere la formula più idonea per rivalorizzare un patrimonio in fase nettamente calante. Anche perché le altre soluzioni risultano o poco percorribili (come la cessione) o altrettanto poco redditizie, tipo la permanenza al Chelsea. Il Big Rom formato diplomazia è pronto a scendere in campo per la causa Inter.