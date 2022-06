Mauro: «Barella e Zaniolo sbagliano atteggiamento! Scamacca? Spero…»

Massimo Mauro, su Tutti Convocati a Radio 24, si è scagliato contro Barella dell’Inter e Zaniolo della Roma, rei di aver un atteggiamento sbagliato. Le sue considerazioni anche su Scamacca

DIVENTARE NUMERI UNO − Mauro si scaglia contro alcuni giocatori italiani: «Scamacca, spero lo pigli l’Inter, il Milan, la Juventus e giochi titolare. Gli italiani si devono assolutamente mettere in testa che per diventare numeri uno bisogna essere forti e non alzare le mani. Tipo Zaniolo o Barella che sono giocatori straordinari ma sbagliano atteggiamento moltissime volte. Barella durante la partita, Zaniolo fuori dal campo».