Dybala ha rifiutato 3 offerte e aspetta l’Inter: due carte da giocare

Continua la telenovela sul futuro di Paulo Dybala. Dopo aver lasciato la Juventus a zero, l’argentino aspetta soltanto l’Inter. Il club ha due carte da giocare

AFFAIRE JOYA − Il gol messo a referto ieri in Italia-Argentina non fa che rendere l’attesa per l’affaire Dybala ancora più frenetica per i tifosi dell’Inter. La Joya, ormai divorziato dalla Juventus, aspetta e riflette sulla sua prossima destinazione. L’Inter lo ha messo nel mirino con tanto di stima non celata dei vari Marotta e Zanetti. Cosa manca? In primis, come riporta Sport Mediaset, c’è da dire che Dybala ha già rifiutato tre offerte provenienti dall’estero: Siviglia, Borussia Dortmund e Newcastle Il suo è desiderio è quello di rimanere a giocare in Serie A. L’Inter ha dalla sua anche due carte da giocare: la Champions League e l’amicizia con Lautaro Martinez. Sul giocatore, c’è però anche la Roma e i nerazzurri prima dell’affondo finale dovranno scaricare i pesanti ingaggi di Sanchez e Vidal.