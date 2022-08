Lukaku: «Inter, come se non fossi mai andato via! Chiedo scusa. Ora parlo campo»

Romelu Lukaku in una lunga intervista su DAZN (QUI l’anticipazione di ieri) ha parlato del suo ritorno all’Inter, chiedendo ancora scusa ai tifosi e spiegando il motivo del suo addio.

MAI ANDATO VIA – Romelu Lukaku è chiaramente pentito dalla scelta di aver lasciato l’Inter la scorsa stagione per trasferirsi al Chelsea: «La prima persona a cui ho detto che sarei tornato all’Inter è stato Lautaro Martinez. Ci siamo parlati prima su Instagram perché avevo cambiato il numero, poi su whatsapp ci siamo scritti diversi volte. Poi anche con Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Devo dire grazie ai tifosi dell’Inter per l’amore nei confronti miei e della mia famiglia. Chiedo ancora scusa per come li ho lasciati e ora dovrò rispondere sul campo. La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima perché in un anno tutti hanno dimenticato delle cose che sono capace di fare in campo. Questa è una rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell’anno scorso e portare qualcosa a casa. Ho scelto di andare via perché volevo una rivincita nei confronti del Chelsea, avevo l’opportunità di pensare di essere protagonista però non è stato così. A marzo quando ho saputo che c’era l’opportunità di tornare qui piano piano non ho detto niente, però a fine stagione abbiamo fatto un ottimo lavoro con la società per tornare qui. La stagione al Chelsea per me era difficile e non avevo dubbi sul cambiare e per questo ho deciso di tornare qui. L’Inter adesso gioca in un modo diverso, tutti i giocatori sono cresciuti e per me sarà importante inserirmi bene e capire i moduli dell’allenatore. Per me è come se non fossi mai andato via dall’Inter».