Casadei, non solo Chelsea. In arrivo offerta del Nizza: lo scenario – CdS

Non solo il Chelsea su Casadei. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sul talento della primavera dell’Inter è piombato anche il Nizza

OFFERTA − Cesare Casadei è uno dei nomi più chiacchierati in questa fase del mercato. Secondo il Corriere dello Sport, sul centrocampista non solo Chelsea e Sassuolo: nelle ultime ore si è fatto avanti un altro club disposto a puntare sul giovane calciatore prodotto del vivaio nerazzurro. Si tratta del Nizza, club molto attivo in questa fase del mercato. La richiesta dell’Inter è di 15 milioni: se il club transalpino dovesse accontentare le richieste del club nerazzurro, Casadei verrà “sacrificato”.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti