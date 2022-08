Lukaku: «Classifica marcatori? A me interessa solo lo scudetto! Gol arrivano»

Romelu Lukaku in uno spot di un’intervista (domani disponibile su DAZN) pubblicato sui social, ha parlato degli attaccanti in Serie A, della classifica marcatori e della lotta scudetto.

OBIETTIVO SCUDETTO – Romelu Lukaku pensa solo alla vittoria dello scudetto, la classifica marcatori e gli obiettivi individuali vanno in secondo piano: «Sono tutti forti (riguardo gli attaccanti in Serie A, ndr). A me non mi importa della classifica marcatore, ve lo dico dico onestamente, io penso solo allo scudetto! Questo è per me più importante. Sì, i gol arrivano, però siamo all’Inter e qui si gioca per lo scudetto, non per le cose individualiste».