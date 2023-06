Lukaku incassa e resiste per l’Inter: no all’Al-Hilal. È lunga − CdS

Romelu Lukaku non vedo solo che l’Inter. Il Chelsea lo offre a mezzo mondo, ma lui incassa e resiste: Beneamata o morte. Rifiutato l’Al-Hilal

RESISTE − Il Chelsea è intenzionato a vendere Lukaku, tant’è che aveva trovato anche un accordo sui 60 milioni con l’Al-Hilal. Pronta la risposta del belga: no, c’è solo l’Inter. Big Rom farà di tutto per ritornare nuovamente a Milano, nonostante le evidenti difficoltà. Il Chelsea, infatti, lo sta offrendo a mezzo mondo, ma Lukaku non ne vuole sapere. In effetti, il belga pesa a bilancio ancora una settantina di milioni di euro e in casa Blues non capiscono il motivo della sua cessione ancora in prestito all’Inter. Ma in Viale della Liberazione vige comunque ottimismo. Lukaku in prima persona, così come lo scorso anno e come avvenne nel 2019 col Manchester United, forzerà la mano per farsi liberare e tornare nuovamente a casa. La strada è ricca di ostacoli e i tempi potrebbero dilatarsi andando oltre il 13 luglio, giorno dell’inizio del ritiro nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno